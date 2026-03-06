Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:1).

Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста» globallookpress.com

«Тяжелый выезд, тяжелая победа. Все топовые команды на выезде. Во втором периоде много довольно оборонялись, местами качественно оборонялись. Где‑то были недочеты. Много блокированных бросков, парни вытаскивали на себя. Здорово, что одержали победу, дальше идет подготовка к домашней серии.

Как реагировали на две отмененные шайбы? Переглянулись с судьями. Увидели их глаза — продолжили играть дальше.

В трех последних матчах одна пропущенная шайба? Команда играет самоотверженно. И, конечно, это заслуга вратарей», — передает слова Заварухина «Матч ТВ».

После этого матча «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 80-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Локомотива» 11-го марта.