НХЛ объявила о переходе защитников Логана Стэнли и Люка Шенна из «Виннипега» в «Баффало».

Логан Стэнли globallookpress.com

В обмен на этих игроков «Виннипег» получил 22-летнего шведского форварда Исака Росена, 28-летнего канадского защитника Джейкоба Брайсона, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ 2027 года и условный выбор в четвертом раунде драфта 2026 года.

Логан Стэнли, 27-летний канадец, в сезоне 2025/26 набрал 21 очко (9 голов и 21 передача) в 59 матчах. Его контракт с «Виннипегом» истекает в этом году, и он может стать неограниченно свободным агентом.

Люк Шенн, 36-летний канадец, в сезоне завершил сезон с 7 очками (1 гол и 6 передач) в 46 матчах, став лидером «Джетс» по количеству силовых приёмов. Его контракт также заканчивается, и он также может стать неограниченно свободным агентом.