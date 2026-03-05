Адмирал и Нефтехимик готовятся к очередному матчу в КХЛ. Игра, назначенная на 05.03.2026, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 12:00 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Нефтехимик — Адмирал 4:2. Как сложится игра в этот раз?

Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:2.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Адмирал:

Ничья:

Нефтехимик:

Где смотреть онлайн Адмирал — Нефтехимик?

