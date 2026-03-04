Капитан «Адмирала» Либор Шулак высказался о выступлении своей команды в текущем сезоне КХЛ.

Либор Шулак globallookpress.com

«Да, сейчас наступил непростой этап, возможно, есть некий спад в концентрации. Когда наступает такая полоса, кажется, что ничего не получается, а привычные игровые навыки внезапно перестают работать. Но это не оправдание. Такие сезоны бывают у всех, и единственный выход — работать над собой и переламывать ситуацию. Вне зависимости от тренерской системы или тактики мы обязаны выходить на лед и делать все ради победы», — цитирует Шулака «Спорт-Экспресс».

«Адмирал» с 44 очками занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции.