Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:5). Для 37-летнего россиянина этот ассист стал 15-м в карьере в рамках регулярных сезонов.

Сергей Бобровский globallookpress.com

По этому показателю Бобровский сравнялся с Евгением Набоковым и теперь делит с ним третье место среди российских вратарей в истории лиги. В текущем сезоне-2025/26 на его счету уже две результативные передачи.

Лидером среди российских голкиперов остаётся Андрей Василевский (23 ассиста), второе место занимает Николай Хабибулин (18).

Абсолютный рекорд НХЛ среди всех вратарей принадлежит Тому Баррассо — 48 результативных передач в 777 матчах регулярных чемпионатов.