Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о матче против «Трактора» (1:0).

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Хороший, непростой матч.  С каждой минутой цена ошибки возрастала.  Тем важнее эти два очка.  Хорошая, командная победа.  Понимали, что "Трактор" — сильный соперник, с одной из самых сбалансированных атак в КХЛ.  Хорошо сыграли, а когда ошибались, подчищали вратари», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

Теперь у «Ак Барса» 84 очка после 61 матча и третья строчка в Восточной конференции.  «Трактор» (63) сейчас шестой.