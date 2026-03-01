Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о матче против «Трактора» (1:0).

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Хороший, непростой матч. С каждой минутой цена ошибки возрастала. Тем важнее эти два очка. Хорошая, командная победа. Понимали, что "Трактор" — сильный соперник, с одной из самых сбалансированных атак в КХЛ. Хорошо сыграли, а когда ошибались, подчищали вратари», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

Теперь у «Ак Барса» 84 очка после 61 матча и третья строчка в Восточной конференции. «Трактор» (63) сейчас шестой.