«Лос-Анджелес Кингз» заинтересован в подписании форварда «Монреаль Канадиенс» Патрика Лайне, сообщает The Fourth Period. Переговоры между клубами ведутся, но пока не достигли финальной стадии.

Патрик Лайне globallookpress.com

«Кингз» ищут замену травмированному Кевину Фиале, который получил серьезное повреждение на Олимпиаде и выбыл до конца сезона.

Лайне восстанавливается после операции на мышцах кора. В текущем сезоне он сыграл всего пять матчей и отметился одной передачей. Его контракт с «Канадиенс» действует до 30 июня 2026 года, а средняя годовая зарплата составляет 8,7 миллиона долларов.

Фиала набрал 40 очков (18 голов и 22 передачи) в 56 играх текущего сезона НХЛ, заняв второе место в списке лучших бомбардиров и снайперов «Кингз».