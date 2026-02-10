Известный российский тренер Леонид Тамбиев будет теперь работать в петербургском СКА, сообщает сайт клуба.

Леонид Тамбиев globallookpress.com

Тамбиев является воспитанником армейцев и провел тут несколько сезонов в качестве игрока в чемпионате СССР и России.

В качестве тренера он работал в клубах МХЛ, ВХЛ, КХЛ и чемпионате Казахстана, юниорской и молодежной сборной Латвии на ЮЧМ-2012 и МЧМ-2013. Входил в штаб сборной Казахстана на Чемпионате мира-2025.

В КХЛ Тамбиев трудился главным тренером в «Адмирале» (2021-2025). В декабре прошлого года покинул команду из Владивостока. Спустя 35 лет он возвращается в Питер.