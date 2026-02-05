Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о матче против ЦСКА (0:1).

Митч Лав globallookpress.com

«Настолько была сегодня оборонительная игра у обеих команд, что даже и побросать много толком не успели. Я ещё не смотрел наши видеомоменты, однако точно говорю, что их было очень мало. Есть небольшие компоненты, в которых мои игроки могли бы сыграть лучше, но, видимо, из-за того, что ЦСКА очень организованная команда, нам это не удалось. Сегодня была игра в стиле "плей-офф", грузная, нескоростная, выдержанная. Нападать не получалось. Я считаю, что сыграли достойно. Пока без очков», — цитирует Лава «Чемпионат».

В следующем матче «Шанхайские Драконы» в родных стенах сыграют с «Локомотивом» 10 февраля, а ЦСКА на выезде сразится со «Спартаком» 12 февраля.