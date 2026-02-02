Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Андрей Василевский globallookpress.com

В трех матчах Василевский одержал три победы, отражая в среднем 93% бросков. В игре с «Ютой Маммот» он оформил шат-аут, отразив 28 бросков.

Первой звездой недели стал канадский нападающий «Сиэтл Кракен» Джаред Макканн. В трех матчах он забросил четыре шайбы и сделал три результативные передачи.

Третьей звездой признан канадский форвард «Филадельфии Флайерз» Трэвис Конечны, который в четырёх матчах набрал 7 (5+2) очка.