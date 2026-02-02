В матче регулярного чемпионата КХЛ на стадионе «Уфа-Арена» местный «Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком» из Нижнекамска со счетом 2:1.

Фрагмент матча globallookpress.com

Первый гол на четвертой минуте забил защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин. На 26-й минуте нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев сравнял счет. Однако на 32-й минуте защитник Евгений Кулик вывел команду Виктора Козлова вперед, установив окончательный результат — 2:1. Таким образом, «Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд.

В текущем сезоне КХЛ «Салават Юлаев» сыграл 53 матча и набрал 58 очков, занимая пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», набрав 57 очков после 52 матчей, расположился на шестой строчке Востока.