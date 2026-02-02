Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер высказался о победе над «Бостон Брюинз» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Джон Купер globallookpress.com

Игра состоялась на открытом воздухе. Встречу посетили 64 617 болельщиков.

«Знаете, такие игры случаются нечасто. Как часто вы смотрите на протокол матча и видите, что одна команда забила пять голов подряд и другая ответила пятью шайбами?

В этой игре было всё. Была отличная погода, был такой климат штата, где обычно такая погода не бывает. Атмосфера была феноменальной», — цитирует Купера пресс-служба клуба.