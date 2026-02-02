Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер высказался о победе над «Бостон Брюинз» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Джон Купер
Джон Купер globallookpress.com

Игра состоялась на открытом воздухе.  Встречу посетили 64 617 болельщиков.

«Знаете, такие игры случаются нечасто.  Как часто вы смотрите на протокол матча и видите, что одна команда забила пять голов подряд и другая ответила пятью шайбами?

В этой игре было всё.  Была отличная погода, был такой климат штата, где обычно такая погода не бывает.  Атмосфера была феноменальной», — цитирует Купера пресс-служба клуба.