Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды от «Адмирала» (2:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец
Михаил Кравец globallookpress.com

«Хорошие комментарии по такому матчу я не могу дать.  Трудная ситуация, разрыв с другими командами, которые идут в зоне плей‑офф, у нас подвырос.  Естественно, гораздо сложнее выходить на игру и доказывать, побеждать.

Но мы все попали в такую ситуацию.  И это как проверочная игра была для нашей команды.  К сожалению, эту проверку мы не прошли.

Лично мне стыдно за нашу сегодняшнюю игру больше, чем за любой матч этого сезона.  И есть конкретные люди, которые ответственны за это поражение.  Нельзя пропускать такие шайбы в большинстве.  Нужна ответственность.  Нельзя просто так проваливаться в первом периоде защитнику, чтобы получались такие выходы "2 в 1".  Да много таких ситуаций, где мы могли сыграть лучше!

Но самые решающие моменты — шайбы, пропущенные в конце меньшинства, в большинстве.  Опять же, еще есть третий период, и сдаваться нельзя.  Надо выкладываться.  Надо бороться до конца.  К сожалению, этого не было.  И за это стыдно, неприятно.  Нужно как‑то это пережить, исправить ситуацию.  Но сделать это можно лишь совместно — и тренерам, и игрокам.  Основная ответственность лежит на тех, кто находится на площадке.  Им доверяют, помогают.  У нас играют много молодых ребят.  Где‑то они выступают неровно.  Но есть вещи, которые нельзя нарушать по хоккейному закону.  К сожалению, детский хоккей не приносит побед.  Здесь совершенно другая ситуация.  Нужно играть на результат, на команду.  А не просто выходить и гонять шайбу», — приводит слова Кравца «Матч ТВ».

«Барыс» с 39 баллами находится на предпоследнем, 10-м месте в Восточной конференции.