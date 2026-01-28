Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды от «Адмирала» (2:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец globallookpress.com

«Хорошие комментарии по такому матчу я не могу дать. Трудная ситуация, разрыв с другими командами, которые идут в зоне плей‑офф, у нас подвырос. Естественно, гораздо сложнее выходить на игру и доказывать, побеждать.

Но мы все попали в такую ситуацию. И это как проверочная игра была для нашей команды. К сожалению, эту проверку мы не прошли.

Лично мне стыдно за нашу сегодняшнюю игру больше, чем за любой матч этого сезона. И есть конкретные люди, которые ответственны за это поражение. Нельзя пропускать такие шайбы в большинстве. Нужна ответственность. Нельзя просто так проваливаться в первом периоде защитнику, чтобы получались такие выходы "2 в 1". Да много таких ситуаций, где мы могли сыграть лучше!

Но самые решающие моменты — шайбы, пропущенные в конце меньшинства, в большинстве. Опять же, еще есть третий период, и сдаваться нельзя. Надо выкладываться. Надо бороться до конца. К сожалению, этого не было. И за это стыдно, неприятно. Нужно как‑то это пережить, исправить ситуацию. Но сделать это можно лишь совместно — и тренерам, и игрокам. Основная ответственность лежит на тех, кто находится на площадке. Им доверяют, помогают. У нас играют много молодых ребят. Где‑то они выступают неровно. Но есть вещи, которые нельзя нарушать по хоккейному закону. К сожалению, детский хоккей не приносит побед. Здесь совершенно другая ситуация. Нужно играть на результат, на команду. А не просто выходить и гонять шайбу», — приводит слова Кравца «Матч ТВ».

«Барыс» с 39 баллами находится на предпоследнем, 10-м месте в Восточной конференции.