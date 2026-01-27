Экс-форвард СКА Максим Рыбин прокомментировал увольнение помощников тренера команды из Санкт-Петербурга Владимира Филатова и Максима Семёнова в связи с неудовлетворительными результатами.

Владимир Филатов и Кирилл Семенов globallookpress.com

«В моём понимании перекинуть нагрузку на Филатова и Семёнова такая себе история, учитывая, что у тебя игроки уровня сборной России, качественные иностранцы и у тебя что-то не получается. Наверное, нужно в другом русле смотреть. Филатов и Семёнов — проводники главного тренера. Им дают задание, определённые установки и ребята выполняют. С них спрашивать в моём понимании не очень правильно. Выставлять именно их виноватыми», — cказал Рыбина LiveResult.ru.

СКА с 53 очками занимает восьмое место в Западной конференции.