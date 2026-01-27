Во вторник, 27 января, магнитогорский «Металлург» примет челябинский «Трактор» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

«Металлург»

«Магнитка» уверенно занимает 1-е место в Восточной конференции с 78 очками на счету после 48 матчей. От 2-го «Ак Барса» уральцы дистанцировались на 9 пунктов. В ходе последней игровой недели «Металлург» Мг дважды встретился с «Амуром»: и в матче в Хабаровске (4:3), и в игре в Магнитогорске (4:2) уральцы взяли верх. Между успешным противостоянием с дальневосточниками команда Андрея Разина позволила себе проигрышный результат в домашней встрече с «Сибирью» (1:2).

«Металлург» Мг находится в безупречной форме, в условиях поддержания которой эпизодические сбои преследуют команду Андрея Разина крайне редко. В десяти последних матчах «Магнитка» осталась без набранных очков только единожды. Между тем в восьми встречах в рамках описываемого отрезка уральцы забрасывали 4 шайбы и более. Не поможет команде в отчетной встрече защитник Александр Сиряцкий.

«Трактор»

После 48 матчей «Трактор» откатился на 7-ю позицию Восточной конференции с 50 очками на счету. По дополнительным цифрам челябинцы отстают от 6-го «Салавата Юлаева». В первой половине января «Трактор» установил четыре победы кряду, за которыми последовали провалы в играх против «Автомобилиста» (1:4) и «Авангарда» (2:5). На прошлой игровой неделе команда Евгения Корешкова провела только одну встречу, в рамках которой взяла верх над «Адмиралом» (3:1).

С приходом Евгения Корешкова на пост главного тренера «Трактор» находится в процессе активного поиска системы, которая обеспечит команде стабильность. Однако на текущее время основные проблемы челябинцев остались неизменными. По итогам 48 матчей уральцы имеют второй худший показатель на Востоке по пропущенным голам, хотя по результативности входят в первую тройку конференции. У «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 3 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. Все 3 поединка закончились победами «Металлурга», в ноябре в Челябинске 3:4, в декабрьских играх «Магнитка» сначала победила на выезде 4:7, а затем дома в Магнитогорске 5:4 ОТ.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 77 матчей. В 38 играх победил «Металлург» в основное время, в 21 «Трактор». В овертаймах победа чаще оказывалась за магнитогорцами: 8 побед «Металлурга» и 7 у «Трактора». В серии буллитов у «Металлурга» 2 победы, у «Трактора» 1.

