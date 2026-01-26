прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.93

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене Металлург» 27 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Металлург» Мг

Турнирное положение: «Магнитка» уверенно занимает 1-е место в Восточной конференции с 78 очками на счету после 48 матчей. От 2-го «Ак Барса» уральцы дистанцировались на 9 пунктов.

Последние матчи: В ходе последней игровой недели «Металлург» Мг дважды встретился с «Амуром»: и в матче в Хабаровске (4:3), и в игре в Магнитогорске (4:2) уральцы взяли верх.

Между успешным противостоянием с дальневосточниками команда Андрея Разина позволила себе проигрышный результат в домашней встрече с «Сибирью» (1:2).

Не сыграют: Александр Сиряцкий.

Состояние команды: «Металлург» Мг находится в безупречной форме, в условиях поддержания которой эпизодические сбои преследуют команду Андрея Разина крайне редко.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В десяти последних матчах «Магнитка» осталась без набранных очков только единожды. Между тем в восьми встречах в рамках описываемого отрезка уральцы забрасывали 4 шайбы и более.

«Трактор»

Турнирное положение: После 48 матчей «Трактор» откатился на 7-ю позицию Восточной конференции с 50 очками на счету. По дополнительным цифрам челябинцы отстают от 6-го «Салавата Юлаева».

Последние матчи: В первой половине января «Трактор» установил четыре победы кряду, за которыми последовали провалы в играх против «Автомобилиста» (1:4) и «Авангарда» (2:5).

На прошлой игровой неделе команда Евгения Корешкова провела только одну встречу, в рамках которой взяла верх над «Адмиралом» (3:1).

Не сыграют: У «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: С приходом Евгения Корешкова на пост главного тренера «Трактор» находится в процессе активного поиска системы, которая обеспечит команде стабильность.

Однако на текущее время основные проблемы челябинцев остались неизменными. По итогам 48 матчей уральцы имеют второй худший показатель на Востоке по пропущенным голам, хотя по результативности входят в первую тройку конференции.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг победил в 8 домашних матчах из 9 последних

«Металлург» Мг не пропускал больше 2 голов в 5 последних домашних встречах

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали больше 6.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.79, ничья — в 4.79, победа «Трактора» — в 3.82.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: В очередной личной встрече сойдутся две сверхзабивные команды, которые по-прежнему часто проваливаются в обороне, но выглядят уверенно в процессе создания давления в зоне атаки. С учетом принципиальности игры и последних результатов уральского дерби матч в Магнитогорске будет продиктован высокой голевой активностью.

1.93 Тотал больше 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Металлург Мг — Трактор принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.93.

Прогноз: Структурно команда Андрея Разина выглядит более целостно и устойчиво, тогда как «Трактор», находящийся на этапе перестройки, нередко проседает под натиском топ-соперников.

1.93 «Металлург» Мг победит с форой -1 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Металлург Мг — Трактор позволит вывести на карту выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: «Металлург» Мг победит с форой -1 за 1.93.