Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о переходе нападающего Даниила Гутика из «Адмирала» в стан «красно-белых».

Даниил Гутик globallookpress.com

«Как оценю переход Гутика? Только сейчас увидел после игры его. Не успел поговорить. Вижу в определенных сочетаниях. Надо с ним поговорить. Для нас это усиление в атаке.

Стоит ли нам ожидать его в матче против СКА? Да», — передает слова Жамнова «Матч ТВ».

Напомним, что Гутик перешел в «Спартак» из «Адмирала» в результате обмена. Форвард провел за владивостокскую команду 44 матч в нынешнем сезоне, забросил 12 шайб и сделал 16 голевых передач.