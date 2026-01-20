Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о переходе нападающего Даниила Гутика из «Адмирала» в стан «красно-белых».

Даниил Гутик
Даниил Гутик globallookpress.com

«Как оценю переход Гутика?  Только сейчас увидел после игры его.  Не успел поговорить.  Вижу в определенных сочетаниях.  Надо с ним поговорить.  Для нас это усиление в атаке.

Стоит ли нам ожидать его в матче против СКА?  Да», — передает слова Жамнова «Матч ТВ».

Напомним, что Гутик перешел в «Спартак» из «Адмирала» в результате обмена.  Форвард провел за владивостокскую команду 44 матч в нынешнем сезоне, забросил 12 шайб и сделал 16 голевых передач.