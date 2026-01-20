Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли поделился мнением о поражении своей команды в матче КХЛ против «Спартака» (1:3).

«Сначала всё было неплохо, все были энергичные, хорошо настроились на игру. Моментов была масса — только используй, однако во втором периоде стали удаляться, всё настроение на лавке изменилось, ребята чуть подсели. В третьем периоде моя команда смогла добавить, выглядели достойно, но всё равно не использовали свои шансы. Они недоработали несколько шайб, и вот мы имеем что имеем.

Почему пропустили две шайбы за две минуты? Тут просто совпадение и невезение — нет какой-то причины, сначала мы плохо поменялись, а потом был отскок от конька защитника. Когда Мёркли не попал в пустые ворота, я думал, что шайба внутри. Я ещё не видел этот эпизод, хочу пересмотреть. Как мне сказали, защитник "Спартака" очень хорошо сыграл», — передает слова Келли Чемпионат.

После этого матча «Шанхайские Драконы» занимают 9-е место в таблице Запада с 43 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Торпедо» 22-го января.