Главный тренер «Лады» Павел Десятков подвел итог матча с «Барысом» (2:0).

Павел Десятков
Павел Десятков globallookpress.com

«Игра получилась разная.  Первый период был за нами.  И по броскам, и по активности.  Где‑то мы были ближе к заброшенной шайбе, чем соперник.  Второй период уже наоборот, мы провели его плохо и скомканно.  Соперник навязывал свою волю и действовал более правильно, чем мы.  Поэтому бросковая активность была на его стороне, и большинство он заработал.  Ну, а третий период шел до первой заброшенной шайбы.  Хорошо, что так сложилось, и забили ее мы.

Сейчас нам хладнокровия не хватает в завершающей стадии.  Мы где‑то упростили наши все комбинации.  Стали достаточно много бросать через защитников.  Нам не хватает подворотной работы и хладнокровия в завершении.  У того же Гоголева есть моменты в каждой игре, мы выходим "2 в 1", тот же Грошев, и в пустые ворота бросали, и попасть не могли…

Тут индивидуальное мастерство.  Но еще влияют везение и работа.  Нам в этом надо добавлять.  Грубо говоря, нам нужно более активно делать черновую работу», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

После этого матча «Лада» располагается на 10-й позиции в таблице Запада с 34 очками в активе.  «Барыс» — на 10-й строчке Востока с 39-ю баллами.