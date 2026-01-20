Главный тренер «Лады» Павел Десятков подвел итог матча с «Барысом» (2:0).

Павел Десятков globallookpress.com

«Игра получилась разная. Первый период был за нами. И по броскам, и по активности. Где‑то мы были ближе к заброшенной шайбе, чем соперник. Второй период уже наоборот, мы провели его плохо и скомканно. Соперник навязывал свою волю и действовал более правильно, чем мы. Поэтому бросковая активность была на его стороне, и большинство он заработал. Ну, а третий период шел до первой заброшенной шайбы. Хорошо, что так сложилось, и забили ее мы.

Сейчас нам хладнокровия не хватает в завершающей стадии. Мы где‑то упростили наши все комбинации. Стали достаточно много бросать через защитников. Нам не хватает подворотной работы и хладнокровия в завершении. У того же Гоголева есть моменты в каждой игре, мы выходим "2 в 1", тот же Грошев, и в пустые ворота бросали, и попасть не могли…

Тут индивидуальное мастерство. Но еще влияют везение и работа. Нам в этом надо добавлять. Грубо говоря, нам нужно более активно делать черновую работу», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

После этого матча «Лада» располагается на 10-й позиции в таблице Запада с 34 очками в активе. «Барыс» — на 10-й строчке Востока с 39-ю баллами.