«Шанхай» с 43 очками занимает 9-е место в Западной конференции.

Лав сменил на должности ушедшего по состоянию здоровья Жерара Галлана.

С июля 2023 года Митч Лав работал помощником главного тренера клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». В сентябре 2025 года клуб отстранил специалиста от работы, а в октябре освободил от должности по результатам расследования из‑за обвинений в домашнем насилии.

Контракт с 41-летним специалистом подписан до конца сезона-2026/2027.

2.14

Прогнозы•Завтра 01:00 Детройт — Оттава. Прогноз и ставка «Детройт» продлит серию домашних побед

Хоккей•Вчера 12:35 «Адмирал» — «Металлург»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•16/01/2026 21:46 СКА — «Сочи»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•15/01/2026 22:15 «Северсталь» — «Динамо Минск»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•15/01/2026 20:13 «Лада» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Главные темы сейчас

Хоккей•15/01/2026 17:04 «Шанхай» — не «Вегас»: здоровье вынудило Жерара Галлана покинуть КХЛ

Хоккей•12/01/2026 09:59 Неделя КХЛ: «Трактор» — в топ-5 Востока, «Салават Юлаев» — седьмой, «Северсталь» — на 1-й строчке Запада

Хоккей•09/01/2026 19:29 Хитрый русский: как Замула обошёл правила, чтобы остаться в НХЛ

Хоккей•06/01/2026 14:09 МЧМ-2026: первое с 2012 года золото Швеции, крах североамериканцев

Хоккей•05/01/2026 08:44 Кузнецов своего счастья: почему Евгений меняет «Металлург» на «Салават»

Выбор читателей

Футбол•06/01/2026 17:17 В зоне доступа. Максименко, Дзюба и еще 8 игроков РПЛ с истекающими контрактами

Футбол•12/01/2026 02:01 «Барселона» пережила безумное «Класико» и забрала Суперкубок: Алонсо проиграл свой первый финал

Футбол•13/01/2026 16:38 Валерий Непомнящий: В «Спартаке» давление на иностранцев всегда будет запредельным

Футбол•14/01/2026 12:54 Моуринью 2.0: что ждет «Реал» под руководством Арбелоа

Футбол•06/01/2026 17:13 Карседо в «Спартаке»: Моссаковский считает его «котом в мешке», Парфенов не ждет усиления

Самое интересное

Футбол•29/12/2025 17:07 Капитан вопреки всему: почему Рафинья стал незаменимым в «Барселоне»

Бои•29/12/2025 15:04 Смена караула. Вспоминаем всех чемпионов UFC, взошедших на трон в 2025 году

Теннис•29/12/2025 01:17 Соболенко проиграла мужчине: старалась, боролась, но всё равно — без шансов

Футбол•28/12/2025 17:43 Пошли по наклонной. Тер Штеген, Юрич, Винисиус и еще 4 главных неудачника 2025 года