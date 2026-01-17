Канадский специалист Митч Лав возглавил «Шанхайских Драконов», сообщает пресс-служба команды.
Контракт с 41-летним специалистом подписан до конца сезона-2026/2027.
С июля 2023 года Митч Лав работал помощником главного тренера клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». В сентябре 2025 года клуб отстранил специалиста от работы, а в октябре освободил от должности по результатам расследования из‑за обвинений в домашнем насилии.
Ранее Лав возглавлял фарм‑клуб «Калгари Флэймз» в АХЛ.
Лав сменил на должности ушедшего по состоянию здоровья Жерара Галлана.
«Шанхай» с 43 очками занимает 9-е место в Западной конференции.