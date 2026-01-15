Чемпион мира Максим Сушинский оценил перспективы череповецкой «Северстали» в борьбе за Кубок Гагарина, а также назвал своих фаворитов.

Андрей Козырев — главный тренер «Северстали» globallookpress.com

«Мне очень нравится работа тренерского штаба и то, как играет "Северсталь". За счёт этого они выглядят очень хорошо и идут высоко. Но боюсь, что "Северстали" может не хватить глубины состава в плей-офф. Для меня фавориты на Кубок Гагарина по-прежнему "Магнитка", "Авангард", "Локомотив"", — цитирует Сушинского 'Советский спорт'.

'Северсталь' лидирует в Западной конференции, набрав 61 балл.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский 'Локомотив'.