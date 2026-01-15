Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (6:4).

Андрей Козырев — главный тренер «Северстали» globallookpress.com

«Хорошо организованный соперник. Весьма отрадно, что мы в этом матче победили. Ключевым моментом игры стал второй период, когда нам удалось отобороняться, когда соперник сделал несколько наложений.

Как можно объяснить такое обилие шайб в первом периоде? В обеих командах есть исполнители, все пытались забить. Минское "Динамо" тоже играет в атакующем ключе.

Как определяли голкипера на этот матч? Сева (Всеволод Скотников) начал играть. К сожалению, он заболел, поэтому мы заменили его на Константина Шостака. Он здорово, просто шикарно провел матч. То, что мы победили, его огромная заслуга», — передает слова Козырева «Матч ТВ».

После этого матча «Северсталь» занимает 1-е место в таблице Запада с 63 очками в активе. В следующем поединке череповчане сыграют против московского «Динамо» 19-го января.