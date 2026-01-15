«Северсталь» одержала победу над минским «Динамо» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Адам Лишка — нападающий «Северстали» globallookpress.com

У череповчан хет-трик оформил нападающий Адам Лишка, отличившись на 9-й, 11-й и 30-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Кирилл Танков на 17-й минуте, Руслан Абросимов на 26-й и Александр Скоренов на 48-й минуте.

В составе минского «Динамо» шайбы забросили Андрей Стась на 9-й минуте, Виталий Пинчук на 12-й минуте, Сергей Кузнецов на 13-й и Роб Хэмилтон на 33-й минуте.

После этого матча «Северсталь» занимает 1-е место в таблице Запада с 63 очками в активе. Минское «Динамо» — на 3-й позиции (59).