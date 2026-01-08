«Северсталь» одолела минское «Динамо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У череповецкой команды голами отметились Александр Скоренов на 16-й минуте, Николай Чебыкин на 30-й минуте, Адам Лишка на 42-й и Давид Думбадзе на 47-й минуте.

В составе «зубров» дублем отметился нападающий Вадим Мороз, отличившись на 30-й и 34-й минутах. Еще одну шайбу забросил Сергей Кузнецов на 38-й минуте.

После этого матча «Северсталь» занимает 2-е место в таблице Запада с 59-ю очками в активе. Минское «Динамо» — на 3-й строчке с 57-ю баллами.