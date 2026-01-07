Защитник «Автомобилиста», Никита Трямкин, был дисквалифицирован на один матч и оштрафован по итогам игры регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора», завершившейся со счетом 1:3. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Никита Трямкин globallookpress.com

Инцидент произошел на шестой минуте второго периода, когда Трямкин ударил клюшкой в лицо нападающему «Трактора» Егору Коршкову. После просмотра видеоповтора судьи приняли решение удалить игрока обороны «Автомобилиста» до конца текущей встречи.

В текущем сезоне КХЛ 31-летний Трямкин провел 16 матчей, в которых набрал пять (2+3) очков.