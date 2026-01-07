Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Сборная Дании по хоккею назвала состав на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии, информирует Международная федерация хоккея.

2.04

Прогнозы•Завтра 17:00 Ак Барс — Барыс. Прогноз и ставка «Барыс» попытается избежать крупного провала

Хоккей•Сегодня 14:54 «Сочи» — «Динамо Москва»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Вчера 19:21 «Ак Барс» — «Авангард»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Вчера 19:16 «Северсталь» — «Спартак»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Вчера 17:10 «Металлург Мг» — «Локомотив»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Главные темы сейчас

Хоккей•Вчера 14:09 МЧМ-2026: первое с 2012 года золото Швеции, крах североамериканцев

Хоккей•05/01/2026 08:44 Кузнецов своего счастья: почему Евгений меняет «Металлург» на «Салават»

Хоккей•05/01/2026 09:28 Неделя КХЛ: Спад «Динамо», перфоманс в Нижнем, локальные неудачи «Амура»

Хоккей•29/12/2025 09:58 Неделя КХЛ: «Барыс» выпал из зоны плей-офф, «Динамо» Минск возглавило Запад

Хоккей•23/12/2025 22:09 МЧМ-2026: чего ждать от турнира в Сент-Поле и Миннеаполисе?

Выбор читателей

Самое интересное

Бои•29/12/2025 15:04 Смена караула. Вспоминаем всех чемпионов UFC, взошедших на трон в 2025 году

Теннис•29/12/2025 01:17 Соболенко проиграла мужчине: старалась, боролась, но всё равно — без шансов

Футбол•28/12/2025 17:43 Пошли по наклонной. Тер Штеген, Юрич, Винисиус и еще 4 главных неудачника 2025 года

Футбол•27/12/2025 11:19 С первых полос. Рафинья, Мактоминей, Энрике и еще 4 главных героя 2025 года