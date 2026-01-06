Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении от «Спартака»(1:2).

Андрей Козырев
Андрей Козырев globallookpress.com

«Достаточно равная игра.  К сожалению, мы не смогли реализовать свои моменты, которые мы создали.  Моменты мы создавали.  Соперник свои реализовал.  Там много ребят, у которых мастерства достаточно много.

Что с Самойловым?  У меня сейчас нет ещё информации.  Будет обследование», — приводит слова Козырева пресс-служба КХЛ.

«Спартак» набрал 49 очков.  Команда из Москвы идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.  «Северсталь» с 57-ю баллами — вторая.