Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении от «Спартака»(1:2).

Андрей Козырев globallookpress.com

«Достаточно равная игра. К сожалению, мы не смогли реализовать свои моменты, которые мы создали. Моменты мы создавали. Соперник свои реализовал. Там много ребят, у которых мастерства достаточно много.

Что с Самойловым? У меня сейчас нет ещё информации. Будет обследование», — приводит слова Козырева пресс-служба КХЛ.

«Спартак» набрал 49 очков. Команда из Москвы идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 57-ю баллами — вторая.