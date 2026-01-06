Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу своей команды над «Автомобилистом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Получился боевой матч, было сражение, никто не хотел уступать. Благодарен своим игрокам, что сражались до конца и хотели победить.
В чем секрет звена Светлакова, Глотова и Джиошвили, которое забрасывает второй матч подряд? Они дополняют друг друга, не сказать, что вышли на пик формы, но парни стараются, это хорошо, что забивают», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».
«Трактор» с 44 очками поднялся на пятое место в Восточной конференции.