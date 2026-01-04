Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (0:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Николай Заварухин globallookpress.com

«Плохо, когда прерываются победные серии. Сегодня "Ак Барс" был сильнее. В начале матча у нас были хорошие моменты, но к ним не совсем хорошо отнеслись. А дальше соперник владел шайбой и был быстрее.

Почему не получилось победить? Соперник был быстрее, а мы принимали непонятные решения», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 49 очками занимает 4-е место в Восточной конференции.