Защитник «Автомобилиста» Максим Осипов получил одноматчевую дисквалификацию за драку в игре с «Ладой» (4:3).

Максим Осипов globallookpress.com

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Автомобилиста" Максима Осипова по п. 3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в тексте решения на сайте КХЛ.

32-летний игрок стал зачинщиком драки с игроком тольяттинцев Николаем Макаровым. Всего в текущем сезоне Осипов сыграл 21 матч и набрал 7 (2+5) очков