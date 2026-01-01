Защитник «Автомобилиста» Максим Осипов получил одноматчевую дисквалификацию за драку в игре с «Ладой» (4:3).
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Автомобилиста" Максима Осипова по п. 3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в тексте решения на сайте КХЛ.
32-летний игрок стал зачинщиком драки с игроком тольяттинцев Николаем Макаровым. Всего в текущем сезоне Осипов сыграл 21 матч и набрал 7 (2+5) очков