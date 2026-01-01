Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов готовится к дебюту за свой новый клуб.

Егор Чинахов globallookpress.com

Недавно 24-летний хоккеист был обменен из «Коламбуса». Взамен него «Блю Джекетс» получили канадского форварда Дэнтона Хейнена, а также выбор во втором раунде драфта 2026 года и в третьем раунде драфта 2027 года.

Чинахов уже заявлен за «пингвинов» на игру с «Детройтом» в третьем звене с Рутгером Макгроарти и Бенжамином Кинделом. Она намечена на 2 января в 3:00 (мск).

«Коламбус» выбрал Чинахова под 21-м номером драфта НХЛ в 2020 году. В этом сезоне форвард набрал 6 (3+3) очков в 29 играх.