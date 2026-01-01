Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар считает игру форварда своей команды Валерия Ничушкина, который в игре против «Сент-Луиса» (6:1) оформил хет-трик, просто великолепной.

Валерий Ничушкин globallookpress.com

«Сегодня Валерий был великолепен. Несколько матчей назад мне показалось, что он стал больше кататься с шайбой и просто прорываться сквозь соперников. Я был очень рад это увидеть, потому что в последнее время он очень усердно работал», — цитирует Беднара пресс-служба НХЛ.

Всего в этом сезоне у 30-летнего Ничушкина 26 (11+15) очков в 31 матче. Его «Колорадо» с 67 очками после 39 матчей возглавляет таблицу Западной конференции