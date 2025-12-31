В среду, 31 декабря, «Вашингтон Кэпиталс» примет «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках регулярного сезона Национальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20:35 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

20:20 Главными судьями матча будут Франсуа Сен-Лорен и Морган Макфи.

20:10 Матч пройдёт на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, вмещающей 18 573.

Стартовые составы команд

«Вашингтон»: Томпсон, Линдгрен; Карлсон, Фехервари, Рой, Чикран, ван Римсдайк, Сандин, Макмайкл, Овечкин, Сурдиф, Протас, Уилон, Строум, Бовиллье, Дауд, Леонард, Фрэнк, Лапьер, Дьюхейм.

«Рейнджерс»: Шестёркин, Куик; Фокс, Гавриков, Борген, Суси, Шнайдер, Кэррик, Перро, Лафреньер, Зибанеджад, Панарин, Кайлли, Трочек, Рэддиш, Лаба, Шири, Ремпе, Бродзински.

«Вашингтон»

После 38 на момент написания матчей «Вашингтон» занимает 7-е место Восточной конференции с 45 очками в активе, по дополнительным цифрам отставая от 6-й «Филадельфии». Двумя неделями ранее «Вашингтон» провел безуспешные в контексте результатов встречи с «Детройтом» (2:5, 2:3, от). Следом «Кэпиталз» провалили домашний матч против «Рейнджерс» (3:7). В игре после рождественской паузы коллектив Спенсера Карбери одержал победу над «Нью-Джерси» (4:3, от).

Не первый раз по ходу текущего сезона «Вашингтон» переживает тупиковый период. Команда снизила темп и отдалилась от лидеров конференции. В десяти недавних матчах подопечные Спенсера Карбери позволили восемь провальных результатов, а в трех последних встречах из четырех в рамках описываемого отрезка «Кэпиталз» пропускали не менее 3 голов. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Пьер-Люк Дюбуа.

«Рейнджерс»

На момент написания «Рейнджерс» провели 40 матчей, в которых заработали 42 очка. В таблице Востока ньюйоркцы обосновались на 11-м месте, отставая от топ-8 ввиду дополнительных показателей. Последние матчи «Рейнджерс» проводят в рамках серии выездов. В ее дебюте команда с Манхэттена потерпела поражение от «Нэшвилла» (1:2). Эффектную победу подопечные Майка Салливана установили в игре против «Вашингтона» (7:3), после чего допустили очередной провал в дерби с «Айлендерс» (0:2).

Сезон для «Рейнджерс» во всех смыслах складывается сложно. Команда взяла неудачный курс в ходе перестройки и испытывает серьезные проблемы на всех уровнях. С низкой глубиной топ-исполнителей, ньюйоркцы демонстрируют беднейший показатель результативности на Востоке. Кроме того, в одиннадцати недавних матчах коллектив Майка Салливана допустил семь поражений. Не помогут команде в отчетной встрече Адам Эдстрем, Адам Фокс и Ти Джей Миллер.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли между собой 3 матча в рамках регулярного сезона НХЛ. Всё 3 матча остались за «Вашингтоном» (5:3, 7:4 и 2:3 ОТ). В нынешнем сезоне НХЛ, соперники успели провести 2 матча, в октябре в Нью-Йорке победил «Вашингтон» 0:1, а 24 декабря в Вашингтоне «Рейнджерс» 3:7.

За всю историю команды сыграли между собой 308 матчей. В 125 победил «Рейнджерс» в основное время, в 124 «Вашингтон». 18 раз была зафиксирована ничья. В овертаймах 18 побед у «Вашингтона» и 11 у «Рейнджерс». По буллитам чаще побеждал «Рейнджерс», 4 раза, против 2 побед «Вашингтона».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.21