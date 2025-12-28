Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула готов прервать соглашение с клубом без выплаты компенсации. Об этом сообщает Puck Pedia.
Стало известно, что сумма контракта россиянина составляет 1,7 млн долларов. Ранее «Филадельфия» отправила Замулу на драфт отказов.
Защитник готов отказаться от компенсации, у игрока есть предложение от другого клуба НХЛ.
Замула также сменил агента. Теперь его интересы представляет Дэн Мильштейн.
В нынешнем сезоне Замула провел за «Филадельфию» 13 матчей и отметился 1-й результативной передачей.