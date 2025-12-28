В нынешнем сезоне Замула провел за «Филадельфию» 13 матчей и отметился 1-й результативной передачей.

Замула также сменил агента. Теперь его интересы представляет Дэн Мильштейн .

Защитник готов отказаться от компенсации, у игрока есть предложение от другого клуба НХЛ.

Стало известно, что сумма контракта россиянина составляет 1,7 млн долларов. Ранее «Филадельфия» отправила Замулу на драфт отказов.

Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула готов прервать соглашение с клубом без выплаты компенсации. Об этом сообщает Puck Pedia .

