Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1).

«Парни проявили и характер, и дисциплину игровую. Заслуженно победили. Хотелось стабильности побольше в игре, но это нарабатывается со временем. Не сказал бы, что сбор в Сочи в паузу как-то серьезно нам помог. Мы просто поменяли обстановку, подышали, посмотрели на молодежь, которую привлекали ещё летом. Работа у нас идёт ежедневно.

Меня ещё не было в команде, когда получил травму Егор Фатеев. По большому счету, хоккеист продает свое здоровье. Дай Бог, чтобы его карьера продолжалась.

Я не знаю, что отвечать про Даниэля Спронга. Это больше вопрос к менеджменту. В жизни говорят "никогда не говори никогда". Но профессиональный хоккейный клуб — это не я. Здесь ещё много руководителей, которые принимают решения. Я бы эту тему не хотел муссировать», — цитирует Никитина журналист СЭ Михаил Зислис в своем телеграм-канале.

После этого матча ЦСКА занимает 6-е место в таблице Запада с 45-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против московского «Динамо» 30-го декабря.