Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о достижении капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который стал лучшим бомбардиром клуба в истории.

Мэттью Ткачук globallookpress.com

«Кросби превзошел Марио Лемье по количеству очков за "Пингвинз". Это просто потрясающе. Более 1700 очков за карьеру — это невероятный результат. Шансы, что кто-то повторит это, практически равны нулю», — отметил Ткачук в подкасте Wingmen.

36-летний Сидни Кросби стал первым игроком в истории «Питтсбурга», преодолевшим отметку в 1700 очков за карьеру. В 1388 матчах он набрал 1725 очков: 645 голов и 1080 передач. Предыдущим рекордсменом был Марио Лемье, который за 915 игр набрал 1723 очка: 690 голов и 1033 передачи.

В сезоне 2025/2026 Кросби продолжает демонстрировать высокую результативность. В 36 матчах он набрал 38 очков: 20 голов и 18 передач.