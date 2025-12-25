Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ изучил инцидент, произошедший с участием нападающего московского «Динамо» Джордана Уила.

Джордан Уил globallookpress.com

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего московского "Динамо" Джордана Уила на наказание по п.1.13.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Инцидент случился в матче против минского «Динамо» (1:7). В третьем периоде, перед сменой составов, 33-летний канадец нанес удар клюшкой форварду минской команды Богдану Белкину.

В текущем чемпионате Континентальной Хоккейной Лиги на счету Уила записал на свой счет 34 балла. В его активе десять забитых шайб и 24 передачи.