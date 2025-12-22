Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов подвел итог матча против «Шанхайских Драконов» (3:1).

Алексей Жамнов globallookpress.com

«В моем понимании у нас еще много проблем в игре. Обольщаться не стоит. Можно сказать так, что делаем какие‑то акценты на обороне. Пока получается не все. Надо отдать должное и вратарю.

Если посмотреть первый период, начали за здравие, а закончили за упокой. Появилась вальяжность и стали играть в хоккейчик. Увлеклись атакой и получили гол в свои ворота. Но молодцы, что завелись», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» располагается на 6-й позиции в таблице Запада с 44 очками в активе. «Шанхайские Драконы» — на 9-й позиции с 36-ю баллами.