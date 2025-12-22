Нападающий «Сибири» Антон Косолапов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:2).

Антон Косолапов — нападающий «Сибири» globallookpress.com

«Как оценю игру? Это важная победа. Нам сейчас нужно брать все в свои руки — набирать очки и уверенность. Сегодня особенно рады, что смогли выиграть.

Моя результативность в Новосибирске? Думаю, на результативность повлияли несколько факторов: отличная команда, тренерский штаб и сумасшедшая поддержка трибун. Сибирские морозы придают уверенности, а поддержка болельщиков — это самое ключевое.

Взаимодействие с Тейлором Беком в большинстве? Тейлор — большой мастер, с ним приятно играть. Он подсказывает важные моменты. Хотя мой английский хромает, но мы стараемся ловить коммуникацию, смотрим видео и общаемся», — цитирует Косолапова СЭ.

Напомним, что форвард перешел из «Торпедо» в «Сибирь» по ходу нынешнего сезона. За 7 встреч в составе новосибирской команды Косолапов забросил 7 шайб и сделал 6 голевых передач.