Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан высказался о поражении от «Спартака» (1:3).

Жерар Галлан globallookpress.com

«Я разочарован игрой и результатом. Мы начали неплохо, повели в счёте, здорово играли первые минуты второго периода, но затем пропустили три гола подряд.

Мы неплохо играем в целом, но каждый раз что-то идёт не так. Со СКА сильно провели первые два периода, прошлый матч был так себе, но в этот раз у нас были моменты, мы могли повести 2:0. Надо находить способы забивать больше голов, забрасывать вторую шайбу», — цитирует Галлана «Чемпионат».

После этого матча «Спартак» располагается на 6-й позиции в таблице Запада с 44 очками в активе. «Шанхайские Драконы» — на 9-й позиции с 36-ю баллами.