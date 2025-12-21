Главный тренер тольяттинской «Лады» Павел Десятков поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (2:7).

«С первых минут матча стало понятно, что вышла играть одна команда. Наша команда проиграла сегодня по всем статьям. Буду говорить от всего тренерского штаба. Большая доля вины в проигрыше — моя. Я не угадал с составом, была другая идея, но, сославшись на прошлый матч, не стал менять игроков. Второе — когда я принял команду в сентябре, говорил ребятам: "Уступить можно, проиграть нельзя". Сегодня мы проиграли. Безвольная и бесхарактерная игра. Не игра, наверное. Беру ответственность за поражение на себя. Есть над чем задуматься», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

После этого матча минское «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 51-м очком в активе. «Лада» — на 10-й позиции (25).