Главный тренер тольяттинской «Лады» Павел Десятков поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (2:7).

Павел Десятков
Павел Десятков globallookpress.com

«С первых минут матча стало понятно, что вышла играть одна команда.  Наша команда проиграла сегодня по всем статьям.  Буду говорить от всего тренерского штаба.  Большая доля вины в проигрыше — моя.  Я не угадал с составом, была другая идея, но, сославшись на прошлый матч, не стал менять игроков.  Второе — когда я принял команду в сентябре, говорил ребятам: "Уступить можно, проиграть нельзя".  Сегодня мы проиграли.  Безвольная и бесхарактерная игра.  Не игра, наверное.  Беру ответственность за поражение на себя.  Есть над чем задуматься», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

После этого матча минское «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 51-м очком в активе.  «Лада» — на 10-й позиции (25).