Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды от «Сибири» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Андриевский globallookpress.com

«Ожидали активной игры от хозяев. Вроде бы сдержали натиск, выровняли игру, но получили гол в раздевалку. Во втором периоде два удаления нас сгубили. Очень тяжело было вернуться, соперник хорошо оборонялся. Одного гола нам не хватило. Инициатива была у нас, моменты были, но реализации не было. Один момент реализовать — и всё.

Это игра. Где‑то есть удаления, где‑то нет. Мы невынужденно удалились два раза, но это же никого не волнует. Мы в большинстве не играли, а у "Сибири" спецбригады хорошо сыграли. У меня было недовольство после второго удаления, но оно было в чужой зоне», — приводит слова Андриевского «Матч ТВ».

«Амур» с 34 баллами занимает 7-е место в Восточной конференции.