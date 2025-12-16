Битва за лидерство в Западной конференции КХЛ

Ярославский «Локомотив» обыграл в серии буллитов минское «Динамо» со счетом 3:2 в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Голы в составе победителей на счету Егора Сурина и Георгия Иванова, буллит реализовал Артур Каюмов. У гостей шайбы забросили Ксавье Уэлле и Алекс Лимож. Следить за ходом встречи вы могли в нашей онлайн-трансляции

21:38 «Локомотив» побеждает в серии буллитов — общий счет 3:2!

21:37 Егор Сурин («Локомотив») — не забил! Сэм Энас («Динамо Минск») — не забил!

21:36 Артур Каюмов («Локомотив») — ГОЛ! Вячеслав Грецкий («Динамо Минск») — не забил!

21:35 Александр Радулов («Локомотив») — не забил! Виталий Пинчук («Динамо Минск») — не забил!

65' Звучит серена! Нас ждет серия буллитов!

65' За 12 секунд до конца матча «Динамо» остается в меньшинстве за нарушения численного состава.

64' Виталий Пинчук («Динамо Минск») упал в самый неподходящий момент, но в падении успел отбросить шайбу в свою зону, сохранив ее для команды.

63' Мартин Гернат («Локомотив») получил шайбу перед воротами и бросил в касание, но не попал в створ.

62' Егор Сурин («Локомотив») выкатился на свободный лед в зоне соперника и бросил в угол, но шайбу в ловушку забрал Зак Фукале («Динамо Минск»)!

61' Стартовал овертайм! Команды играют в формате 3х3!

60' Звучит серена! На табло 2:2! Нас ждет овертайм!

59' Сергей Кузнецов («Динамо Минск») потолкался с Павелом Красковским («Локомотив») в зоне Ярославля, обошлось без штрафа.

58' Егор Сурин («Локомотив») попытался один в один обыграть Ксавье Уэлле («Динамо Минск») — защитник вышел победителем из этой дуэли.

57' Тай Смит («Динамо Минск») бросил со средней дистанции, но попал прямо в Даниила Исаева («Локомотив»).

56' Сергей Кузнецов («Динамо Минск») раньше времени въехал в зону, положение вне игры зафиксировали арбитры.

55' Алексей Береглазов («Локомотив») за подножку получил 2 минуты штрафа. Минчане сыграют в большинстве.

55' Александр Полунин («Локомотив») после выигранного вбрасывания отправил шайбу в ближний угол — Зак Фукале («Динамо Минск»)отбил плечом.

54' Александр Радулов («Локомотив») прорвался по левому борту, однако от шайбы его оттеснил Тай Смит («Динамо Минск»).

53' Алекс Лимож («Динамо Минск») ворвался в зону соперника и отдал на пятак, но никто из партнеров не сыграл на добивании.

52' Егор Бориков («Динамо Минск») пошел в одиночку на двух защитников соперника, но Александр Елесин («Локомотив») отобрал у него шайбу.

51' Проброс у Ярославля: Никита Черепанов («Локомотив») неудачно выбросил шайбу из своей зоны.

49' Богдан Белкин («Динамо Минск») едва не нарвался на малый скамеечный штраф, но вовремя убрал руки с плеч соперника.

48' Сэм Энас («Динамо Минск») бросил с близкой дистанции, Даниил Исаев («Локомотив») парирует шайбу щитком.

47' Байрон Фрэз («Локомотив») зарядил от синей линии — шайба пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной!

45' Виталий Пинчук («Динамо Минск») получил шайбу на входе в зону и классно бросил, однако Даниил Исаев («Локомотив») отбил шайбу в угол площадки.

44' Александр Радулов («Локомотив») выдал передачу из-за ворот на Александра Елесина («Локомотив»), тот бросил от синей линии, но шайба пролетела мимо ворот.

43' Г-ОООООООООО-Л! «Динамо» — 2:2! Алекс Лимож! Лимож получил шайбу на дальней штанге после передачи Сэма Энаса и точно бросил в пустой угол!

42' Александр Полунин («Локомотив») получил 2 минуты штрафа за задержку соперника!

41' Стартовала заключительная треть матча «Локомотив» — «Динамо Минск»!

40' Звучит серена на второй перерыв! «Локомотив» ведет 2:1! Отдыхаем...

39' Бросок и добивание от Андрея Стася («Динамо Минск») со средней дистанции, шайба попала в частокол ног на пятаке.

38' Даниил Исаев («Локомотив») помог своим защитникам. остановив полет шайбы у лицевого борта за воротами.

37' Станислав Галиев («Динамо Минск») выполнил бросок в упор, но не смог переиграть голкипера! «Локомотив» играет в полном составе!

36' Даниил Исаев («Локомотив») дважды за несколько секунд спас свою команду после активного розыгрыша большинства гостей.

35' Удаление у хозяев: Александр Радулов («Локомотив») получил 2 минуты за атаку игрока не владеющего шайбой!

33' Проброс у Ярославля — вбрасывание будет у ворот Даниила Исаева («Локомотив»).

32' Шайба улетела в заградительную сетку после броска Александра Елесина («Локомотив») и подставления клюшки вратарем минчан.

31' Даниил Исаев («Локомотив») отбил шайбу щитками после броска Андрея Стася («Динамо Минск») со средней дистанции.

30' Никита Кирьянов («Локомотив») получил передачу в правом круге вбрасывания и зарядил в касание. но попал в защитника минчан.

28' Виталий Пинчук («Динамо Минск») прорывался по левом борту. но шайбу у него отобрал Алексей Береглазов («Локомотив»).

27' Алекс Лимож («Динамо Минск») классно ушел от защитника, убрал под лево и бросил в ближний угол — шайба просвистела рядом со штангой.

26' Александр Полунин («Локомотив») бросил низом от синей линии — Зак Фукале («Динамо Минск») на всякий случай зафиксировал шайбу в ловушке.

25' Максим Берёзкин («Локомотив») попал под силовой прием Брэйди Лайла («Динамо Минск») и с большим трудом смог покинуть лед.

24' Егор Бориков («Динамо Минск») отдал классную передачу вдоль ворот, но партнер на дальней штанге не смог замкнуть этот прострел.

23' Максим Берёзкин («Локомотив») выкатывался на ворота с правого борта, но бросить мощно не получилось, вратарь отбил щитками.

22' Артур Каюмов («Локомотив») бросил из-под защитника, но Зак Фукале («Динамо Минск») среагировал и зафиксировал шайбу в ловушке.

21' Стартовала вторая треть матча «Локомотив» — «Динамо Минск»! Поехали...

20' Звучит серена на первый перерыв! «Локомотив» ведет 2:1! Отдыхаем...

19' Сергей Кузнецов («Динамо Минск») въехал на скорости в зону ярославского клуба и бросил слета, но шайба попала в грудь вратарю.

18' Г-ОООООООООО-Л! «Динамо» — 2:1! Ксавье Уэлле! Алекс Лимож прокатился за воротами и выдал передачу на Уэлле, тот проехал немного вперед и точно бросил впритирку со штангой!

16' Марк Ульев («Локомотив») безадресно выбросил шайбу вперед. Ну хоть сменится партнеры смогли!

15' Артур Каюмов («Локомотив») вошел в чужую зону и сразу же бросил — шайба полетела низом и совсем не опасно.

14' Александр Полунин («Локомотив») неудачно вышел из своей зоны и потерял шайбу, но провести быстрою атаку гостям не удалось.

13' Павел Красковский («Локомотив») активно работал клюшкой на пятаке соперника, но Зак Фукале («Динамо Минск») прижал шайбу ко льду.

12' Ксавье Уэлле («Динамо Минск») бросил с дальней дистанции — Даниил Исаев («Локомотив») отбил шайбу блином.

11' Г-ОООООООООО-Л! «Локомотив» — 2:0! Георгий Иванов! Егор Сурин отдал точную передачу с левого круга для вбрасывания на пятак, а Георгий Иванов удачно подставил клюшку и отправил шайбу между щитков вратарю!

11' Проброс у гостей: Вячеслав Грецкий («Динамо Минск») неудачно сделал передачу, до которой никто не дотянулся.

11' Даниил Сотишвили («Динамо Минск») неудачно ударился в борт и получил травму — ему явно понадобится время, чтобы прийти в себя.

10' Никита Кирьянов («Локомотив») прорвался к воротам через центральную зону и бросил в ближний угол, но Зак Фукале («Динамо Минск») отбил шайбу щитками.

09' Сэм Энас («Динамо Минск») бросал с трех метров, но не смог переиграть Даниила Исаева («Локомотив»)!

08' Зак Фукале («Динамо Минск») вышел из ворот и прервал опасную передачу, уверенно сыграв клюшкой.

07' Вячеслав Грецкий («Динамо Минск») щелкнул от синей линии, но не попал в створ ворот.

06' Егор Бориков («Динамо Минск») принял шайбу на пятаке и бросил с кистей, но шайба оказалась в ловушке у Даниила Исаева («Локомотив»).

05' Егор Сурин («Локомотив») совершил сольный проход к воротам соперника, переложил шайбу под лево, но бросить так и не удалось.

04' Никита Кирьянов («Локомотив») бросил с неудобной в угол — Зак Фукале («Динамо Минск») спас свою команду.

03' Г-ОООООООООО-Л! «Локомотив» — 1:0! Егор Сурин! Георгий Иванов после выигранного вбрасывания выдал великолепную передачу и Егор Сурин бросил точно в верхний угол!

03' Кристиан Хенкель («Динамо Минск») выбросил шайбу за пределы площадки и получил за это 2 минуты штрафа.

02' Никита Черепанов («Локомотив») бросил от синей линии, но попал в защитника, Тай Смит («Динамо Минск») выбросил шайбу в среднюю зону и уехал с партнерами на смену.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Локомотив» — «Динамо Минск» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:58 Главные действующие лица появляются на льду «Фетисов-Арены». Звучат гимны Российской Федерации и Беларуси. Игра вот-вот начнется!

18:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

18:45 Судейская бригада, назначенная на эту игру: главные судьи — Соин Александр и Юдаков Сергей, линейные судьи — Куприянов Максим и Париков Ярослав.

18:40 Сегодняшний матч пройдет в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив».

18:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между представителями Западной конференции — ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Локомотив»: Исаев Даниил, Рафиков Рушан, Береглазов Алексей, Берёзкин Максим, Иванов Георгий, Радулов Александр, Черепанов Никита, Гернат Мартин, Сурин Егор, Шалунов Максим, Каюмов Артур, Мисюль Даниил, Елесин Александр, Кирьянов Никита, Фрэз Байрон, Николаев Илья, Ульев Марк, Алексеев Денис, Красковский Павел, Полунин Александр.

«Динамо Минск»: Фукале Зак, Смит Тай, Уэлле Ксавье, Энас Сэм, Пинчук Виталий, Лимож Алекс, Мелош Николас, Хэмилтон Роберт, Липский Даниил, Шипачёв Вадим, Бориков Егор, Грецкий Вячеслав, Хенкель Кристиан, Кузнецов Сергей, Стась Андрей, Сотишвили Даниил, Белкин Богдан, Лайл Брэйди, Мороз Вадим, Усов Илья, Галиев Станислав.

«Локомотив»

«Локомотив» стабильно выступает в нынешнем сезоне и в данный момент занимает второе место в Западной конференции с 48-ю набранными очками. Отставание от лидирующей «Северстали» составляет один балл. Разница заброшенных и пропущенных шайб впечатляет — 107:77.

Конец прошлого месяца и начало нынешнего выдались для «Локомотива» не очень удачными — три поражения подряд от московского «Динамо» (0:1), череповецкой «Северстали» (0:2) и питерского СКА 3:4 в овертайме). В двух последних матчах ярославский клуб добыл победы над «Амуром» (3:0) и «Адмиралом» (3:1).

«Динамо Минск»

«Динамо» выдает свой лучший сезон в истории и пока занимает третье место в Западной конференции, отставая от «Северстали», идущей первой, на два очка. при этом у «зубров» 4 матча в запасе. Это значит, что по потерянным баллам минчане лидируют в таблице. Разница заброшенных и пропущенных шайб — 115:64.

Нынешняя победная серия «Динамо» длится уже почти месяц и составляет пять матчей: ЦСКА (5:2), московский «Спартак» (6:0), нижегородское «Торпедо» (2:1), «Адмирал» (4:1) и хабаровский «Амур» (3:2 в серии буллитов).

Личные встречи

Между собой соперники играют довольно часто, так как представляют один дивизион Тарасова. В последние годы явного преимущества одной из команд в очных дуэлях нет. Предыдущая встреча Минска и Ярославля завершилась домашней победой «зубров» в серии буллитов (3:2).

