Новый сезон регулярки стартует в ночь с 7 на 8 октября, каждая из команд по ходу его проведет по 82 матча.

В составе «Флориды» забивали Ээту Луостаринен и Сет Джонс. Российский голкипер Даниил Тарасов сделал 28 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

За «Тампу» отличились Джейк Гюнцель (дважды), Брейден Пойнт, Конор Гики и Энтони Чирелли. Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду переиграла «Флориду Пантерз» в предсезонном матче НХЛ со счетом 5:2.

