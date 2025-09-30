Хоккейный комментатор Андрей Шестаков прокомментировал работу Жерара Галлана в «Шанхайских Драконах».

Жерар Галлан globallookpress.com

«Галлан — большая фигура для "Шанхайских Драконов", тут, как говорится, не будем темнить. Нам Хартли показал уровень и вообще сейчас тренеры канадские или североамериканские хороши: Гру, Буше, Хартли вернулся и Галлан к ним присоединился. Ещё раз повторю, что играют хоккеисты, а не тренеры. Если бы Галлан возглавил допустим ЦСКА или московское "Динамо", это можно было бы обсуждать, знаменитый тренер, с опытом НХЛ, у него хороший состав и ожидания, условно, финал Кубка Гагарина. А тут я посмотрел состав, там либо те, кто играл, либо несколько новичков», — приводит слова Шестакова LiveResult.

«Шанхай» на данный момент набрал 12 очков и находится на 4-й позиции в Западной конференции