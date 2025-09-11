«Авангард» обыграл «Амур» в матче КХЛ

1-й тайм СКА — ТракторОнлайн
    СКА — «Трактор». Онлайн, прямая трансляция
    В матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» был сильнее хабаровского «Амура» со счетом 2:1.

    Константин Окулов
    Константин Окулов

    Гости вышли вперед после шайбы на 16-й минуте Никиты Евсеева, которому ассистировали Иван Мащенко и Олег Ли.

    В начале второго периода Василий Пономарев сравнял счет с передач Артем Блажиевского и Дмитрия Рашевского.

    Победу «Авангарду» в начале третьей 20-минутки принес Константин Окулов, голевой пас ему сделал Вячеслав Войнов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Евсеев — 1 (бол., Мищенко, О. Ли), 15:27 — 0:1. Пономарев — 1 (Блажиевский, Рашевский), 21:16 — 1:1. Окулов — 1 (Войнов), 40:57 — 2:1Вратари: Серебряков — ДорожкоШтраф: 14 — 12Броски: 37 (10+16+11) — 24 (9+6+9)

    В следующем матче омичи примут московское «Динамо», а «Амур» дома сыграет с «Шанхай Дрэгонз».

