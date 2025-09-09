Минское «Динамо» всухую одолело «Спартак»

одержало победу над(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У минчан шайбы забросили Сергей Кузнецов, Алекс Лимож и Сэм Энас.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) Голы: Кузнецов — 1 (Стась, Сотишвили), 8:28 — 0:1. Лимож — 1 (Пинчук, Энас), 9:09 — 0:2. Энас — 1 (бол., Уэлле, Лимож), 28:18 — 0:3Вратари: Загидулин (Николаев, 28:50) — ФукалеБроски: 28 (12+12+4) — 29 (10+12+7)Штраф: 11 — 16

После этого матча минское «Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада с 2 очками в активе. «Спартак» — на 8-й строчке с тем же количеством баллов.