Беннетт — о продлении контракта с «Флоридой»: Все в этом месте похоже на мечту

Нападающийвысказался о продлении контракта с клубом на 8 лет с зарплатой в 8 млн долларов в год.

«Я знал, что хочу быть здесь, и был уверен, что мы продлим контракт. Это должно было подходить и мне, и команде. Я не могу быть счастливее. Пребывание в Южной Флориде полностью изменило мою жизнь. Мне нравится играть здесь в хоккей и жить. Мне нравится команда, персонал и владельцы. Всё в этом месте похоже на мечту. Я не мог упустить шанс вернуться сюда ещё на восемь лет.

У нас один из самых глубоких составов в лиге, и мы это показали за последние пару лет. Великолепно, что мы сохранили это мини-ядро команды вместе в течение следующих пяти лет. Это показывает, что все эти ребята хотят быть здесь и мы хотим побеждать. Это действительно наша главная цель — победа. Будет весело вновь отправиться за Кубком с этими ребятами», — цитирует Беннетта пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне форвард провел за «Флориду» 99 матчей, забросил 40 шайб и сделал 33 голевые передачи.