2-й таймПСЖ — Интер МайамиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси«ПСЖ» — «Интер Майами». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:00
    • Медведев: Переговоры по трансферу Романа Веги в «Зенит» успешно завершены
  • 17:18
    • Стали известны составы групп Пути РПЛ Кубка России
    Все новости спорта

    Беннетт — о продлении контракта с «Флоридой»: Все в этом месте похоже на мечту

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз
    Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт высказался о продлении контракта с клубом на 8 лет с зарплатой в 8 млн долларов в год.

    Сэм Беннетт — нападающий «Флориды»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сэм Беннетт — нападающий «Флориды»

    «Я знал, что хочу быть здесь, и был уверен, что мы продлим контракт. Это должно было подходить и мне, и команде. Я не могу быть счастливее. Пребывание в Южной Флориде полностью изменило мою жизнь. Мне нравится играть здесь в хоккей и жить. Мне нравится команда, персонал и владельцы. Всё в этом месте похоже на мечту. Я не мог упустить шанс вернуться сюда ещё на восемь лет.

    У нас один из самых глубоких составов в лиге, и мы это показали за последние пару лет. Великолепно, что мы сохранили это мини-ядро команды вместе в течение следующих пяти лет. Это показывает, что все эти ребята хотят быть здесь и мы хотим побеждать. Это действительно наша главная цель — победа. Будет весело вновь отправиться за Кубком с этими ребятами», — цитирует Беннетта пресс-служба клуба.

  • Что дальше для Макдэвида? Вопрос, повисший над «Эдмонтоном» после поражения в Кубке Стэнли
  • У звездного канадца остается год по действующему соглашению
  • 22/06/2025

    • В прошедшем сезоне форвард провел за «Флориду» 99 матчей, забросил 40 шайб и сделал 33 голевые передачи.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Фламенго» не так уж и прост
  • «Фламенго» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Акрон» уверенно разделается с костромичами
  • «Акрон» — «Спартак» Кострома. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Интеру» придется сложно против «Флу», «Мальме» остановит «Мьельбю»
  • Экспресс дня 30 июня. Прогноз и ставки
  • 3.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак Кострома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.79
  • Экспресс дня 30 июня
  • Завтра в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер Милан — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Диалло — Альтмайер
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лиепая — Гробиня
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Динамо — ОФК Белград
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие