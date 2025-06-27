«Флорида» подписала российского голкипера «Коламбуса» Тарасова

«Флорида Пантерз» на своём официальном сайте объявила о переходе 26-летнего российского вратаря Даниила Тарасова из «Коламбус Блю Джекетс».

«Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба "Флорида Пантерз" Билл Зито заявил, что клуб приобрёл вратаря Даниила Тарасова из "Коламбус Блю Джекетс" в обмен на собственный выбор в пятом раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2025 (общий 160-й выбор), который теперь останется за "синими жакетами", — говорится в заявлении.

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Ранее "Флорида" завоевала Кубок Стэнли второй раз кряду. В ее составе играет другой российский вратарь — Сергей Бобровский.