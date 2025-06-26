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    Плющев сомневается в возвращении Кузнецова в НХЛ

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    Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы нападающего Евгения Кузнецова на возвращение в НХЛ.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Думаю, в НХЛ у Кузнецова будут большие проблемы с трудоустройством. Может быть, в каких-то других североамериканских лигах получится найти команду. Вообще складывается ощущение, что агенты стараются создать некий ореол вокруг Кузнецова, чтобы им заинтересовался кто-то в КХЛ. Взглянули на него незамыленным глазом и подписали. Но ему сложно будет устроиться и в КХЛ после такого сезона в СКА. Все те причины, которые не дали ему показать свой уровень в Санкт-Петербурге, тянутся за ним», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

    В минувшем сезоне Кузнецов вернулся из НХЛ, где ранее играл за «Вашингтон» и «Каролину», в Россию. В КХЛ центрфорвард играл за СКА, в составе которого хоккеист набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата и 3 (1+2) очка в 6 встречах плей-офф.

    Ранее появилась информация, что Кузнецов продолжит карьеру в НХЛ после расторжения контракта со СКА.

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